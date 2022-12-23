BTM 1. Lig’de 4. Hafta heyecanı

İktisatbank BTM 1. Ligin 4. Hafta tüm maçları bugün oynanacak. Kırmızı Grup’ta Mehmetçik – Pile maçı saat 14.00’te diğer maçlar 10.30’da oynanacak. Beyaz Grupta ise Denizli-Miracle Demirhan maçı 11.30’da, B. Bağcıl - -Gülgün Süt Düzova maçı 14.00’te başlayacak.

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

24 Aralık 2022, Cumartesi

10.30 Kaplıca Emre Genç Stadı’nda Kaplıca Karadeniz 61-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Burak Mandıralı)

10.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

10.30 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-German Gold Akova Vuda (İbrahim Katmer)

14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Pile (Mehmet V.Çelik)

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

24 Aralık 2022, Cumartesi

11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Miracle Demirhan (İsmail Ercan)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Ozanköy (Abdullah Genç)

10.30 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Seren Süt Dikmen Gücü-Ortaköy (Mustafa Torun)

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Mevlevi (Berk Bağrıkara)

14.00 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-Gülgün Süt Düzova (Olgun Canik)



