İskele’de şampiyon Stone

İskele Belediyesi 52. Geleneksel İskele Festivali kapsamında ve Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun katkılarıyla 4 Temmuz Perşembe akşamı düzenlenen 7. Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Darts yarışması James Anthony Stone’un Şampiyonluğu ile sona erdi. İskele Belediyesi’nin sağlamış olduğu güzel mekan ve ikramlarıyla bir şölen havasında geçen turnuvada finaldeki rakibi Cemal Gingi’yi 4-2 skorla geçen James Anthony Stone Şampiyon olurken gecenin ikincisi Cemal Gingi, ortak üçüncüler ise İbrahim Esiner ve Cemal Kozansoy oldular.

Dereceye girenlere para ödülünün yanı sıra madalya ve kupaları Meclis Üyeleri Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş, Seymen Yılmaz ve Sefa Kurukafa tarafından verildi.



1. Tony Stone

2. ⁠Cemal Gingi

3. ⁠Cemal Kozansoy

3. İbrahim Esiner

Yan ödüller

EN YÜKSEK SAYI ATAN – Mustafa Awwad

EN AZ DARTTA BİTİREN – İbrahim Esiner

En Yüksek Sayıdan Bitiren – Mustafa Gazi

5.’LER

Mustafa Behlül

Murat Çınaroğlu

Mustafa Gazi

Mustafa Awwad

