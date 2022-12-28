Djokovic Avustralya'da kortlara döndü

Geçtiğimiz yıl koronavirüs sınırlamalarına uymadığı için Avustralya Açık'tan ihraç edilen NovakDjokovic, 1 sene sonra ülkeye ayak bastı. Sırp tenisçi, sezonun ilk grandslaminde şampiyonluk hedefliyor

NovakDjokovic, sınır dışı edildikten yaklaşık bir yıl sonra Avustralya'ya döndü.

9 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı tenisçisi olan Sırp raket, geçtiğimiz sene koronavirüs sınırlamalarına uymadığı için ülkesine dönmüştü.

Havaalanından sığınmacıların tutulduğu otele gönderilen Djokovic'in tıbbi muafiyeti kabul edilmemiş ve vizesi 3 yıllığına iptal edilerek ülkeye girişine izin verilmemişti.

Avustralya hukümeti, kasım ayında "Tüm ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak" tecrübeli ismin vize iptali kararını geri çekmiş ve Sırp raketin turnuvaya katılımını onaylamıştı.

Böylece, Djokovic'in Avustralya'da aşı olduğunu kanıtlama zorunluluğu dahil tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı.

Avustralya Tenis Federasyonu'ndan bir sözcü, Djokovic'inAdelaide'ye indiğini doğruladı.

Turnuva direktörü Craig Tiley de halka Djokovic'in saygıyla karşılanması için çağrı yaptı.

