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Mehmet ve Kuzey Türkiye’de ana tabloda

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U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında milli sporcularımızdan Mehmet Z. Harmancı hem Tek Erkekler kategorisinde hem de Çift Erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterirken, diğer bir milli sporcumuz Kuzey Serinyürek de çift erkeklerde ana tabloya kalma başarısı gösterdi

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Mehmet ve Kuzey Türkiye’de ana tabloda
Ankara'da Olimpiyat Hazırlık Merkezinde düzenlenen U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında milli sporcularımız Mehmet Ziyat Harmancı ve Kuzey Serinyürek Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler. Mehmet Z. Harmancı hem Tek Erkekler kategorisinde hem de Çift Erkekler kategorisinde ana tabloya kalma başarısı gösterirken, diğer bir milli sporcumuz Kuzey Serinyürek de çift erkeklerde ana tabloya kalma başarısı gösterdi. Ülkemizde her geçen gün Badminton sporu yaygınlaşmaya ve büyümeye devam ederken Türkiye deki turnuvalarda da güzel sonuçlar gelmeye devam ediyor. 24 Aralık 2022 tarihinde Ankarada başlayan U13 Şampiyonasında maçlarını oynayan U13 Milli Takımımız adaya döndü.
U13 Türkiye Badminton Şampiyonasında 5 bayan 10 erkek sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız adaya mutlu döndü. 4 gün boyunca mücadele eden sporcularımız toplam 33 galibiyet almayı başarırken 2 sporcumuz da Ana Tabloya kalma başarısı gösterdi. Tek Erkekler Kategorisinde Mehmet Ziyat Harmancı ile Cift Erkekler Kategorisinde Mehmet Ziyat Harmancı ile Kuzey Serinyürek Ana Tabloya kalma başarısı gösterdiler.
 
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