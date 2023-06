Telsim: “Biz 30 Temmuz’da 4,5 G’ye geçiş için hazırız. Neyi bekliyoruz?”

Telsim Vodafone, 4,5 G’ye geçiş sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Telsim yetkilileri “Biz 30 Temmuz’da 4,5 G’ye geçiş için hazırız. Neyi bekliyoruz?”

Telsim Vodafone Grup Şirketi, 30 Temmuz’da ülkede 4,5 G hizmeti sağlamaya hazır olduklarını bildirerek, ihale sözleşmesinde belirtilen tarih olan ekim sonunu beklemenin kamu yararına olmayacağını kaydetti.Telsim yetkilileri, diğer GSM operatörüyle ihale sürelerinden kaynaklı 52 günlük açıklarını kapattıklarına ve daha da ileri gittiklerine dikkat çekerek, hükümet ve düzenleyici kuruma istekliliklerini göz önüne alarak, süreci hızlandırma talebinde bulundu.Taleplerinin ticari değil, topluma hizmet sağlama amacı içerdiğinin altını çizen yetkililer, diğer ihale kazananı da seslenerek, “Gelin 30 Temmuz’da 4,5 G’ye birlikte başlayalım” çağrısında bulundu; “Bu ülkeye hizmettir. 12 yıllık bekleyişin daha fazla bekleyemeyeceğinin haykırışıdır” diye konuştu.Telsim, KKTC’nin 4,5’ye geçiş sürecine ilişkin Lefkoşa Concorde Hotel’de “4,5’ye geçmek için neyi bekliyoruz?” konulu basın toplantısı düzenledi.Toplantıda, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar Telsim Vodafone’un hizmetleri hakkında bilgi vererek, 4,5’de gelinen son durumu paylaştı.İlk sözü alan Genel Müdür Yardımcısı Tanpınar, Telsim Vodafone’un temmuz sonu itibarıyla 4,5 G için hazır olduğunu duyurdu. Tanpınar, 4,5 G’nin daha fazla vakit kaybetmeden bir an önce ülkeye gelmesi gerektiğini vurguladı.Ülkede 4,5 G’ye geçiş için geçen ekim ve aralık aylarında ihale yapıldığını ve neticesinde ülkede faaliyet gösteren iki GSM operatörüyle 10 aylık bir süre öngören sözleşme imzalandığını hatırlatan Tanpınar, sözleşmeler gereği eylül ayında diğer operatörün, ekim ayında ise Telsim’in 4,5G’e geçeceğini kaydetti.Tanpınar, süreç içerisinde ilgili bakanın çeşitli yerlerde haziran ve temmuz ayında 4,5 G’ye geçileceği yönünde sinyaller veren söylemleri olduğunu ve kendilerinin de toplum yararına olan bu söylemleri olumlu bulmalarıyla, hizmeti temmuz ayında sağlayacak şekilde seferber olduklarını ve yatırımlarını hızlandırdıklarını bildirdi.Her ne kadar da şirket olarak hazır olsalar da, ihale sözleşmesinin rakip operatörün eylülün ilk haftasında, kendilerinin ise ekimin son haftasında 4,5 G’ye geçmesini gerektirdiğini yineleyen Tanpınar, “Hizmet bir şekilde bu ülkeye gelmesi gerekiyorsa ve bu hizmet kamu yararınaysa her türlü yasal düzenlemenin de kamu yararına yapılması gerekiyor” dedi.Tanpınar, “Bu talep kamu yararına yapılan bir haykırıştır. Bu talep ticari bir şirketin kar için ortaya koyduğu argüman değildir” ifadelerini kullandı.Tanpınar, söz konusu durumu, aynı anda ihaleye çıkılan ancak farklı yerlerde yapılan iki farklı tünel projesinin, bir tanesinin tüm denetim, altyapı ve güvenlik önlemleriyle hazır olmasına rağmen, diğerinin hazır olmamasından dolayı bekletilmesine benzetti; “Vatandaş 30 Temmuz’dan 28 Ekim’e kadar sırf diğer tünel hazır olmadı diye bekleyecek” diye konuştu.Telsim Genel Müdürü Tüz ise, KKTC’nin ilk GSM operatörü olan Telsim olarak tüm çabalarının adadaki hizmet anlayışını dünya standartlarına ulaştırmak olduğunu kaydederek, ülkenin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.Tüz, Telsim Vodafone’un 4,5 G’ye geçiş sürecindeki çalışmalarını aktararak, ihale sözleşmesinin ardından ülke beklentileri doğrultusunda çalışmalarını başlattıklarını ve tamamladıklarını, 4,5-5 G ihalesiyle birlikte ülkeye 90 milyon dolarlık daha yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.Tüm yatırım ve kurulumların 5 G’yi de kapsayacak şekilde yapıldığına dikkat çeken Tüz, sektör olarak en kısa sürede 5G’ye geçilmesi gerektiğini kaydetti.Hazırlık süreci hakkında bilgiler de paylaşan Tüz, 28 Mart’ta ilk 4,5 G santrallinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini, ardından tedbir amaçlı yedek bir santral kurduklarını bildirdi. 1 Nisan itibarıyla abone veri tabanlarının santrale aktarılmaya başlandığını aktaran Tüz, 3 Mayıs tarihinden itibaren ise 4,5 G sinyallerini vermeye başladıklarını ve Dijital Deneyim Merkezi’nde testlerin yapılmaya başlandığını söyledi.Tüz, tüm halkı Dijital Deneyim Merkezi’ne gelerek, 4,5 G’yi test etmeye davet etti.Adada 400 tane baz istasyonu olduğunu, kurulması gereken istasyonların 3’te birini tamamladıklarını, her gün 10 kule kurmaya devam ettiklerini ve temmuz ayı itibarıyla kurulan 4,5 sahalarını test etmeye başlayacaklarını da duyuran Tüz, bunun bir rekabet olmadığını, sektör olarak ülkede büyümeye devam edeceklerini vurguladı.Tüz ve Tanpınar, konuşmaların ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Sözleşmenin izin verdiği tarih öncesinde bir “soft açılış” yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya cevap veren Tüz, şirket olarak kendilerinin ülke yasa ve düzenlemelerine verdikleri öneme vurgu yaparak, sözleşmelerin izin vermediği hiçbir eylemde bulunmayacaklarını kaydetti.Tüz, ilgili kurum ve bakanlığa taleplerini ilettiklerini, görüşmelere devam ettiklerini dile getirdi.Tanpınar ise, ilgili bakanlığının çeşitli toplantılarda haziran ve temmuz ayında hazır olunmasına yönelik söylemlerinin diğer operatörün hazır olduğuna yönelik vermiş olduğu sinyallerden kaynaklı olduğunu belirterek, kendilerinin de verilen tarihlere uymak adına ek çalışmalar ve hızlandırmalar yaptıklarını ifade etti.Son zamanlarda İnternette yaşanan sıkıntılara ve elektrik kesintilerinde GSM operatörlerinin sağladığı internetteki aksamalara yönelik soruya da cevap veren Tüz, elektrik kesintilerinin sebebinin 3G’nin kapasitesi olduğunu, 4,5 G’ye geçildiğinde elektrik kesintisi olması durumunda operatör internetinde bir sorun yaşanmayacağını kaydetti.Son zamanlarda yaşanan internet aksamalarının nedenini de baz istasyonu kurulumuna bağlayan Tüz, yüzde 35 baz istasyonunda kuruluma başladıklarını ve her gün eklemeye devam ettiklerini ifade ederek, buralarda ekipman değişiklikleri yapıldığından kapsama sıkıntısı yaşandığını dile getirdi; kurulumların bitmesiyle bu sorunun da biteceğini duyurdu.