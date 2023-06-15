Feyzioğlu “Türkiye ve KKTC daima el ele”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ünal Üstel'in fotoğrafını paylaştı ve Türkiye ve KKTC'nin daima el ele olduğunu vurguladı.

Metin Feyzioğlu'nun paylaşımı şöyle:

Türkiye - KKTC daima el ele.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde; Kıbrıs Türk Halkının refahının artması, üretmesi, ekonominin büyümesi ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de egemen, bağımsız, eşit uluslararası hukuki statüde bir devlet olarak ilelebet yaşaması için altyapı projelerine tüm gücümüzle devam ediyoruz.

