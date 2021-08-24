Tatar: Sporcular devletin tüm imkanlarını değerlendirmelidir

Ersin Tatar, dünya şampiyonu olan Kemal Özekmekçi’yi kabulünde “Kemal Özekmekçi, gayreti, iradesi ve başarısı ile diğer gençlere örnek teşkil eder. Gençler de disiplinli yaşamı benimseyip, devletin tüm imkanlarını değerlendirilmelidir.” açıklamasını yaptı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, WBFF 2021 Transformation kategorisinde Las Vegas şehrinde gerçekleşen yarışmada dünya şampiyonu olan Kıbrıslı Türk sporcu Kemal Özekmekçi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özekmekçi’yi uluslararası bir müsabakada göstermiş olduğu gayret ve irade sonucu elde ettiği başarıdan dolayı kutlayarak, elde ettiği başarı ve KKTC bayrağı ile bizleri temsil etmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özekmekçi’nin gayreti, iradesi ve başarısının diğer gençlere de örnek teşkil ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, bu kişisel başarının disiplinli çalışma ve azmin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere verdiği mesajında, spor ve kişisel gelişimin önemine işaret ederek ülkemize yararlı olabilmek adına devletin tüm imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkemizin geleceği olan gençlere değer verdiklerini ifade ederek, gençlerin özellikle içinde bulunduğumuz Covid-19 salgını döneminde uyulması gereken kurallara uyarak disiplinli bir yaşam tarzını benimsemeleri mesajını verdi. Kemal Özekmekçi ise Cumhurbaşkanı Tatar’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

