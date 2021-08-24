Kempoda uluslararası protokol imzalandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ile Avrupa Ju Jitsu Federasyonuve Türkiye Ju Jitsu Federasyonu arasında işbirliği protokolu imzalandı

Kempo Savunma Sporları Federasyonunun,Ekim Özgüvenli, Mustafa Bürüncük, Özper Özorun’dan oluşan milli takımı, Ukrayna’nın Kiev şehrinde gerçekleştirilen Combat Ju-Jitsu Dünya Şampiyonasına katıldı.

19 ülkeden, 360 sporcunun yarıştığı müsabakalara ilk kez katılan Kempo milli takımı, ilk maçlarını kazanmalarına rağmen elemelerde dereceye giremediler.

Bu arada Ukrayna’da, Kempo Savunma Sporları Federasyonununhazırladığı 18 maddelik ortak işbirliği protokolü, şampiyonada imzalandı. Avrupa Ju Jitsu Federasyon başkanı Vladyslav Shypinksyi, Türkiye Ju Jitsu Federasyon başkanı Hulusi Elmas, Genel Sekreter Münir Çeliktutan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu başkanı Mete Topçu, Kempo Savunma Sporları Federasyon başkanı Mehmet İngenç ortak işbirliği protokoluna imza koydular.

