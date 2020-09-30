Sibel Tatar, Binatlı’yı ziyaret etti

İsmet KARAOSMAN

Başbakan ve Cumhurbaşkan adayı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Güzelyurt bölgesindeki temasları sırasında Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü de ziyaret etti.

Sibel Tatar, Binatlı kulübünde Aygün Benekli başkanlığındaki Binatlı Yılmaz Spor Kulübü kadın kolları ile bir araya gelerek, güncel konuları ve kulübün durumunu değerlendirdi. Ziyareti sırasında Sibel Tatar’a, sarı yeşilli Binatlı Yılmaz Spor Kulübü maskesi hediye edildi.

