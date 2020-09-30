Erbulut:Sporcular Sapsızoğlu ve yönetiminin kazandırdıklarını hatırlayacaklar

Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonunun, KKTC Cimnastik Federasyonuna yaptığı Gymnova marka olimpik yer minderi ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, “Biz geçmiş yönetimleri yaptıklarını nasıl hatırlıyorsak, şimdiki sporcularda Hasan Sapsızoğlu ve yönetiminin kazandırdıklarını hep hatırlayacaklar.” ifadelerini kullandı

KKTC Cimnastik Federasyonunun milli takım antrenörlerinden ve Erbulut Cimnastik Kulübü baş antrenörü Mustafa Erbulut, Türkiye Cimnastik Federasyonunun, KKTC Cimnastik Federasyonuna yaptığı Gymnova marka olimpik yer minderi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Erbulut’un değerlendirmeleri şöyle:

“4 yaşından beridir tüm çocukluk ve gençlik yıllarımı içinde geçirdiğim, KKTC Cimnastik Federasyonu Salonunda, tam 30 senedir aktif olarak bulunan biri olarak, 23 sene önce şuanki mevcut aletlerin salona gelişindeki sevincimizi dün gibi hatırlıyorum.

Şimdide bizim sporcularımız aynı duyguları yaşayacağı için en az onlar kadar mutluyum. KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanımız Sn. Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kuruluna, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Sn. Suat Çelen'e ve yönetimine ErbulutCimnastik Kulübü olarak sonsuz teşekkürler ediyoruz.

İnanın ki biz eski yönetimlerin yaptıklarını iyisiyle kötüsüyle nasıl hatırlıyorsak, şimdiki sporcularda ilerde sizleri ve camiamıza kazandırdıklarınızı hep hatırlayacaklar.”

