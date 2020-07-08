Süper Lig’de son iki sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü’nün yıllardır kullandığı kulüp lokalinin modern bir kulüp binası yapılması için gerekli izinleri almak için Koral Bozkurt başkanlığındaki yönetiminin Anıtlar Yüksek Kurulu’na yaptığı başvuru reddedildi.

Bu konuyla ilgili siteminin sosyal medya hesabından paylaşan başkan Koral Bozkurt, sadece dış cephe kaplaması yapılıp, etrafındaki çarpık binaların yıkılacağı projenin reddedilmesi MTG’nin geçmişine de geleceğine de saygısızlık olarak değerlendirdi.

İşte Koral Bozkurt’un yaptığı paylaşım:

MTG Binasını Yıkın

2019- 2020 Futbol sezonunda hafta sonu şampiyonluğumuzu ilan ettik ama sevincimiz kursağımızda kaldı.

MTG camiasının geleceği olarak gördüğümüz kulüp binası yenileme projesi reddedilmiştir.

Sadece dış cephe kaplaması yapacağımız ve etrafındaki çarpık binaların yıkılacağı projenin reddedilmesi MTG’nin geçmişine de geleceğine de saygısızlıktır.

Devlet kurumlarına saygı göstererek, gerekli başvuruları yaptık. Aldığımız cevap red. Bu projeyi reddetmek MTG tarihine yapılmış bir hakarettir.

Biz, MTG'nin tarihi hisar altında kalması ve bu tarihi yaşatmak için canla başla mücadele ederken birilerinin bizleri bu tarihe zarar veriyor göstermesi hoş olmamıştır.

Maalesef Mağusa'nın ruhunu bilmeyenler, MTG'nin tarihini bilmeyenler aldıkları kararlarla şampiyonluk sevincimize gölge düşürdüler.

Burada açık önerim, MTG binasının Eski Eserler tarafından yıkılmasıdır. Bu bina MTG camiasına yakışmıyor. Daha çağdaş ve modern bir yapılaşmaya da izin verilmiyor.

Bu proje bizi geleceğe taşıyacak proje. Kendi kaynaklarımızla bu binayı çağdaş bir hale getirip Mağusaya kazandırmak istedik ama maalesef geleceğimize ambargo koydular.

MTG ve Mağusa adına da üzgünüm.