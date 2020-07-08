Trabzonspor'dan kritik puan kaybı

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı

Süper Lig'de 31. haftada Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada geri düşüp öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 eşitlikle ayrılan Trabzonspor şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

Mücadelenin 6. dakikadasında ceza alanının hemen içerisinde Doğukan Sinik, Ndiaye tarafından düşürülünce maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Ufuk Akyol penaltı atışını gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan penaltı atışı ile Sosa ile skoru eşitleyen Trabzonspor, 42. dakikada tekrar penaltı atışı kazandı topun başına geçen Sosa durumu 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.

İkinci yarının 66. dakikasında Antalyaspor Yekta Kurtuluş ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor mutlak galibiyetle çıktığı maçtan bir puan ile ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Trabzonspor lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düştü. Antalyaspor ise puanını 38'e yükselterek 10. sırada yer aldı.