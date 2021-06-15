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Sakallı kitabını, Tekçam’a takdim etti

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Hamit Sakallı, Mithat Tekçam’ı ziyaret ederek çevirmenliğini yaptığı “1890 – 1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabını Mithat Tekçam’a takdim etti

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Sakallı kitabını, Tekçam’a takdim etti
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Dış İlişkiler Sorumlusu Hamit Sakallı, çevirmenliğini yaptığıİzmir sporunun tarihine ışık tutan, Altay Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Altay Tarih Araştırma Merkezi’nin ilk eseri olan “1890 – 1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabını,TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC koordinatörü Mithat Tekçam’a takdim etti.
Mithat Tekçam, Hamit Sakallı’nın ziyareti ve “1890 – 1922 Arası İzmir’de Faaliyet Gösteren Rum Spor Kulüpleri” kitabı ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Hamit Sakallı Bey’e bu eseri Türkçe’ye kazandırdığı ve nezaket gösterip şahsıma takdim ettiği için teşekkür ederim.
Aynı zamanda Altay Tarih Araştırma Merkezi çatısı altında eserler kazandırdıkları için Altay Spor Eğitim Vakfını da tebrik ederim. 18 yıl aradan sonra Türkiye Süper Ligine dönen Altay’ın eserlerle spor tarihine katkıda bulunmasının önemli olduğunu düşünüyorum.
Değerli spor yazarımız Hamit beyden yeni eserlere imza atmasını bekliyoruz. Okuyucusu bol olmasını temenni ediyorum.”
 
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