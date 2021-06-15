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UKÜ, Özgür Adımlar’a geçit vermedi

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UKÜ, Fatih’in 11 gol kaydettiği maçta Özgür Adımlar’ı 46-39 mağlup ederek play off maçlarına moralli girme şansı elde etti. Özgür Adımlar’da Berkem 15 gol kaydetti

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UKÜ, Özgür Adımlar’a geçit vermedi
Hentbol Erkekler Liginde son hafta oynanan iki karşılaşmayla sona erdi. UKÜ – Özgür Adımlar karşısında 46-39, galip gelerek play-off’lar öncesi maçlarını tamamladı. Erkekler play-off’ta UKÜ yine Özgür Adımlar ile karşı karşıya gelecek.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan gecenin ilk maçında Özgür Adımlar ile UKÜ takımları bir araya geldi.
İlk devresi çekişmeli giden karşılaşmada devreye 21-20 önde giren UKÜ maçın ikinci yarısında oyuna üstünlüğünü artırarak 46-39’luk galibiyetle sahadan ayrılmış oldu. Özgür Adımlar takımında 15 gol kaydeden Berkem maça damga vururken, UKÜ’de 11 gol kaydeden Fatih ön plana çıkan isim oldu.
 
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