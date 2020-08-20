MTG efsanesi hayatını kaybetti

Mağusa Türk Gücü (MTG) kulübünün efsane isimlerinden Nail Demir hayatını kaybetti. Mağusa Türk Gücü kaptanı Yasin Kurt ile efsane kaleci Mustafa Oraloğlu, şampiyonluk kupası ile birlikte Nail Demir’i ziyaret etmişlerdi.
Mağusa Türk Gücü kulübünden Nail Demir’in vefatı ile ilgili şu açıklama yapıldı:
“Kulübümüzün yaşayan efsanelerinden Nail Demir abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Nail abimize Allah’tan rahmet ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz.”
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