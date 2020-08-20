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Eray, sarı kırmızıyı giydi

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Eray, sarı kırmızıyı giydi
K-PET Süper Ligin yeni ekibi Yonpaş Dumlupınar, geçtiğimiz sezon Hamitköy’de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Akova’da bulunan Eray Vudalı’nın transferini açıkladı.
Sarı kırmızılı formayı giyen ve başkan Mehmet Evram ile el sıkışan Eray, yeni sezonda kiralık olarak Yonpaş Dumlupınar formasını giyecek.
 
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