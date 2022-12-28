Workteam 2022’nin yorgunluğunu attı

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) bünyesinde faaliyet gösteren KKTOK Workteam, yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun 2022 yılında düzenlediği ralli ve tırmanma şampiyonalarında görev alan workteam elemanları yeni yıl kutlaması yaptılar. Galif Meyhanesinde kalabalık bir katılımla gerçekleştirilen etkinlikte ekip, bir aile ortamında eğlendi. Eğlenceli anların yaşandığı gecede başarılı geçen sezonun ardından önümüzdeki yıl için birlik – beraberlik temennileri yapıldı.
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