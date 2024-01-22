Lapta’ya tam donanımlı cimnastik salonu kazandırılacak

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile bir araya gelen Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan,Lapta’ya tüm cimnastik altyapı malzemeleriyle donatılmış salon kazandırılması sözü aldı

KKTC Cimnastik Federasyonu’nda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, tesis yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve asbaşkan Basri Aydoğan, Lapta’da bulunan Tekin Adalı Spor Kompleksi’nde devam eden cimnastik çalışmalarının daha da geliştirilerek bölgedeki çocuklara hak ettikleri ortamların yaratılması için Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile bir araya geldi.

Cimnastik Federasyonu’ndan, Fırat Ataser ile yapılan görüşme sonrasında şu açıklama yapıldı:

“Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ile yapılan görüşmede başkanımızın, “Çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapılacaktır.” demesi bizleri çok mutlu edip geleceğe güvenle bakmamızı sağlamıştır.

1 ay gibi kısa süre içerisinde daha da büyük bir alana geçerek tüm cimnastik altyapı malzemeleri ile donatılmış salonumuzu çocuklarımıza kazandıracağız.

Değerli başkanımıza göstermiş olduğu ilgi alaka, sporumuza verdiği destek ve çocuklarımıza gösterdiği önem için cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”

