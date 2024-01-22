Erbulut Cimnastik büyümeye devam ediyor

Cimnastik branşında 15 yıllık sporculuk deneyimi yanında 10 yılı aşkın bir süredir aktif olarak alt yapı antrenörlüğü yapan Hasan Çolak, Erbulut Cimnastik Kulübü’ne transfer oldu

Cimnastik branşında büyümeye ve ilerlemeye devam eden Erbulut Cimnastik Kulübü, eski milli sporcu ve deneyimli antrenör Hasan Çolak’ı kadrosuna kattı.

Cimnastik 2’nci kademe antrenör olan Hasan Çolak'la anlaşan ErbulutCimnastik Kulübü, 15 yıllık sporculuk deneyimi yanında 10 yılı aşkın bir süredir aktif olarak alt yapı antrenörlüğü yapan Hasan Çolak’ın, kendini özel gereksinimli çocuklar üzerinde de geliştirdiği kaydedildi.

Erbulut Cimnastik Kulübü’nden yapılan açıklamada Hasan Çolak’ın onlarca özel çocuğa spor yaptırmayı görev edindiğini ve bu konuda çok başarılı olduğu belirtildi.

Açıklama Hasan Çolak’ın genelde cimnastik camiasına özelde ise ErbulutCimnastik Kulübüne hayırlı olması belirtildi.

300’ün üzerinde sporcuya ev sahipliği yapan ErbulutCimnastik Kulübü, Hasan'a Çolak’la birlikte 20 antrenör ve 5 asistanla hizmet vermeye devam ediyor.

