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Cimnastik Federasyonunun yardımları devam ediyor

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Cimnastik Federasyonunun yardımları devam ediyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun kulüplere yardım devam ediyor. KKTC Cimnastik Federasyonu bu kez de Ada Cimnastik İhtisas Derneğinin, Girne’deki salonuna katkıda bulundu.
Ada Cimnastik İhtisas Derneğinden, kulübe yapılan yardımla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Bize yer minderi bağışlayan KKTC Cimnastik Federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu’na ve federasyon yönetim kuruluna sonsuz teşekkür ederiz. Sayenizde çocuklarımız çok daha rahat cimnastik yapabilecekler.
 

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Etiketler; #Cimnastik
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