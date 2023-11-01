Kickbokscular Ahmed Sami Topcan anısına dövüşecekler

2023 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları ve 6.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası 12 Kasım 2023, Pazar günü yapılıyor

2023 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları ve 6.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, 12 Kasım 2023, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.

2023 Kickboks Ligi 4.Ayak Müsabakaları ile bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası ayni gün yapılacak. Şampiyona Alt Minikler, Minikler, Yıldızlar, Gençler, Büyükler ve Veteranlar kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve KickLight disiplinlerinde yapılacak müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.

