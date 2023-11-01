Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı, İstanbul’da yarışacak

KKTC Cimnastik Federasyonu ülke içerisinde yatırımlarını, yarışmalarını ve gösterilerini aralıksız sürdürürken, Türkiye’deki yarışmalara da katılmaya devam ediyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 10 – 12 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek Artistik Cimnastik Minik Erkekler müsabakasına katılacak.

KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı kafilesinde 5 sporcu ve 3 antrenör yer alacak. Ahmet Eren Albayrak, Mustafa Kerem Albayrak, Eren Güler, ArenÇaltıkuşu ve BerekMevlüt’ün sporcu olarak yer aldıkları kafilede antrenörlükleri ise Hasan Avukat, Türkay Özata ve Bilgin Diker yapıyor.

Artistik Cimnastik Minik Erkekler Milli Takımı şampiyonada başarılı olmak için yoğun şekilde çalışırlarken, Pazar günleri de antrenman yapıyorlar.

