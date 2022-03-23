Kempo Kulüplerarası Kıbrıs Şampiyonası yapılıyor

KKTC Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı çerçevesinde Kempo kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası yapılıyor. Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonası 27 Mart Pazar günü 09:00-15:00 saatleri arasında İskele Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasına 7 üye kulübün 80’e yakın sporcuların katılımı ile gerçekleştirilecek olan şampiyonaya üst düzey bürokratların da katılması bekleniyor.

KEMPO STİL YARIŞMALAR

Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından organize edilecek olan Kempo Kulüpler arası Kıbrıs şampiyonasında 12 hakemin görev yapacağı şampiyona seni Kempo, ful Kempo, gramplingKempo, Kempo kata, selfdefenceKempo stillerinde yarışmaların ardında kategorilerinde başarılı olan sporculara düzenlenecek ödül töreninde ödüller yetkililer tarafından verilecek.

