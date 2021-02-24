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İskele Trabzon camiası Karakaş’a ağlıyor

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İskele Trabzon camiası Karakaş’a ağlıyor
İskele Trabzonspor camiası, camianın önemli isimlerinden Fatma Karakaş’ın vefatının üzüntüsünü yaşıyor.
İskele Trabzonspor yayınlanan baş sağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüzün kurucu üyesi Osman Karakaş’ın değerli eşi, kulübümüzde yöneticilik yapmış kurucu üyemiz Gökan Karakaş ile kulübümüzde futbolcu, yöneticilik ve antrenörlük yapmış Tanju Karakaş'ın anneleri Fatma Karakaş hakka yürümüştür.
Yaslı ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun. Yattığı yer nur,mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin Fatma annemiz.”
 
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