banner583
banner590
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
Bu Baharda Vazgeçilmeziniz Olacak 15 Nail Art Trendi
26 0
Bayern Munih, İtalya’da coştu
Bayern Munih, İtalya’da coştu
21 0
 
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
Almanya’da Bayern, İspanya’da Atletico kan kaybetti
18 0
Elis finallerde
Elis finallerde
33 0
Teksas'ta hayat felç oldu
Teksas'ta hayat felç oldu
24 0
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
Paris Hilton doğum gününde nişanlandı
101 0
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
Fidan: Futbolcularımız bireysel çalışıyorlar
43 0
banner529
banner570

Güzelyurt’ta sporu elektrik çarptı

banner476

Güzelyurt Kapalı Spor Salonu ve Güzelyurt Sentetik Sahanın elektrikleri, 260 bin lira elektrik borcundan dolayı kesildi

Güzelyurt’ta sporu elektrik çarptı
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt bölgesinde BTM İkinci Lig kulüplerinin spor tesislerinde yaşanan sorunlar yumağına Güzelyurt Kapalı Spor Salonu ve Güzelyurt Sentetik Sahanın sorunları da eklendi.
1999 – 2000 yılında imzalanan protokolün gereklerinin yerine getirilmemesinden dolayı Güzelyurt Kapalı Spor Salonundabulunan elektrik sayacının 260 bin lira elektrik borcu oluştu. Aynı sayaca bağlı Güzelyurt Sentetik Sahasının da elektrikleri kesildi. Spor Dairesi yetkilileri 10 günü aşkın süredir elektriksiz kalan tesislere elektrik bağlanması için girişimlerini sürdürüyorlar.
Bu arada Spor Dairesi müdürü Fuat Tek, gazetemize yaptığı açıklamada göreve geldiğinde 9 milyon TLlik borç bulduğunu, bunun 5 milyon TL’sinin elektrik borcu olduğunu söyledi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.