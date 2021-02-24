Güzelyurt’ta sporu elektrik çarptı

Güzelyurt Kapalı Spor Salonu ve Güzelyurt Sentetik Sahanın elektrikleri, 260 bin lira elektrik borcundan dolayı kesildi

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt bölgesinde BTM İkinci Lig kulüplerinin spor tesislerinde yaşanan sorunlar yumağına Güzelyurt Kapalı Spor Salonu ve Güzelyurt Sentetik Sahanın sorunları da eklendi.

1999 – 2000 yılında imzalanan protokolün gereklerinin yerine getirilmemesinden dolayı Güzelyurt Kapalı Spor Salonundabulunan elektrik sayacının 260 bin lira elektrik borcu oluştu. Aynı sayaca bağlı Güzelyurt Sentetik Sahasının da elektrikleri kesildi. Spor Dairesi yetkilileri 10 günü aşkın süredir elektriksiz kalan tesislere elektrik bağlanması için girişimlerini sürdürüyorlar.

Bu arada Spor Dairesi müdürü Fuat Tek, gazetemize yaptığı açıklamada göreve geldiğinde 9 milyon TLlik borç bulduğunu, bunun 5 milyon TL’sinin elektrik borcu olduğunu söyledi.

