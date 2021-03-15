Haspolatlılardan salon eylemi

Haspolatlılar, Asım Egemen, Necati Yıldırım ve Talip Özdemir’in öncülüklerinde köydeki spor salonunun, Haspolatlı olmayan bir kişiye tahsis edilmesi nedeniyle bugün eylem gerçekleştirecek

Haspolatlılar, Haspolatmuhtarı Asım Egemen, Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım ve kulüp eski başkanı Talip Özdemir’in öncülüklerinde bugün saat 11:00’de eylem gerçekleştirecek.

Haspolat’ta bulunan ve kullanım hakkı Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübüne verilen spor salonunun, İçişleri Bakanlığı tarafından Haspolatlı olmayan bir kişiye tahsis edilmesi sonrasında eylem kararı alındı. Haspolatmuhtarı Asım Egemen eylemle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Haspolat halkıma açık çağrımdır. Arkadaşlar Salı sabah saat 11:00’den itibaren daha önce açıkladığım gibi Haspolat Spor Kulübümüzün önünde Haspolat halkımızla köyümüzün değerine sahip çıkmak için eyleme başlıyoruz.

Tüm Haspolat halkım ve bütün basın davetlidir. Bu olay çözüm bulana kadar geri adım atmayacağız, süresiz eylem yapacağız.”

Bu arada Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü başkanı Necati Yıldırım, salondaki tadilatın belediye tarafından mühürlendiğini açıklarken, “Lefkoşa Türk Belediyesi imar bölümüne ve zabıta ekiplerine ilgilendikleri için çok teşekkür ederiz. Gereği yapılmış, izinleri olmadığı için salon mühürlenmiştir.Haspolat Sanayi Gençlik Spor Kulübü yönetimi olarak bu işin peşindeyiz elbirliğiyle yanlış düzeltilecektir.” ifadelerini kullandı.

