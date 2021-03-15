Salon sahipleri eylem yapacak

Bakanlar Kurulunun, Sağlık Üst Kurulunun görüşleri doğrultusunda açılma izni vermediği spor salonu sahipleri eyleme gerçekleştirme kararı aldılar.
Yetkililerle gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonuç alamayan salonu sahipleri Çarşamba günü eylem gerçekleştirecekler.
Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek eylem için meclis önünde sabah saat 10:00’da toplanma kararı alan salonu sahiplerine,fitnes sporcularının yanı sıra salonlarda spor yapan vatandaşlar da destek veriyorlar.
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