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Halı sahalara yasak geldi

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Halı sahalara yasak geldi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sporla ilgili olan son kararlarında salon ve açık alan takım antrenman ve müsabakaları ile bireysel müsabakalar 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmiş ancak halı sahalara yasak getirilmemişti.
Özellikle sosyal medya ve basında bu konuda zaman zaman yapılan eleştiriler sonrasında dün akşamdan itibaren halı sahalara yasak geldi. Emniyet güçleri dün akşam halı sahaları tek tek gezerek, sahaları hizmete kapattı.
 
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