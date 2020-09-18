PCR ücretlerine katkı yapacaklar

Aktif olarak görev yapan teknik adamlar, ülke futbolunun devamı için bir araya gelerek hareket etme kararı alırlarken, federasyonun en kısa zamanda yeni sezon planlamasını yayınlamasını isteyip, PCR ücretlerinden bir kısmını futbolcuların ve antrenörlerin karşılaması konusunda fikir birliğine vardılar

Süper Lig ve Birinci Lig’de aktif olarak görev yapan teknik adamlar, ülke futbolunun devamı için bir araya gelerek hareket etme kararı aldı.

Teknik adamlar geçtiğimiz akşam gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında bir komisyon kurarak temaslarabaşladı.Yapılan toplantıda antrenör imajını federasyon ve sporla ilgili kurumların ve toplumun gözünde yukarıya çekmek ve dikkate alınır noktaya ulaştırma kararının yanı sıra kurulacak komisyonla önce Antrenörler Derneği ile görüşüldü.Sonra Futbolcular Derneği, Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, hükümet yetkilileri ve bunun yanında Sağlık ve Bilim kurullarıyla 25 Eylül öncesinde görüşme gerçekleştirilecek.

Liglerin en kısa zamanda başlamasına yönelik yapılacak çalışmada bu tarihin gerekli sağlık şartlarının oluşması ve vaka sayılarındaki düşüş göz önünde bulundurularak 1 Ekim veya öncesi olması kararı da üretildi.

Buna bağlı olarak federasyonun en kısa zamanda yeni sezon planlamasını yayınlamasını ve en az kulüplere 8 haftalık hazırlık imkanı sunulması düşüncesinde fikir birliğine varıldı.

PCR testleri ile ilgili de ortak görüş belirten teknik adamlar, bu testlerin hangi sıklıkla yapılacağı ve bunun maddi açıdan kulüplere ve federasyona bildirilmesi, futbolcuların ve antrenörlerin bu testlerin ücreti konusunda kendi alacakları ücretten bir kısmını karşılaması gibi konularda da fikir birliğine varıldı. Teknik adamlar ayrıca saha koşulları antrenman yapılır ve maç oynanır noktasında iyileştirilip kontrolünün sağlanması konusunda çözüm önerileri sunulması kararı üretti.

Dünya liglerinin takibi ve bu örnekleri kendi ligimize ışık tutma noktasında çalışma başlatma kararı alan teknik adamlar, temaslı takip sisteminin değişmesi önerisinde de bulunacak.

Komisyon

Belirlenen noktalarda gönüllü olarak çalışmayı kabul eden komitede şu teknik adamlar yer alıyor: “Caner Oshan, Ahmet Dedekorkut, Toygar Davulcu, Serkan Önet, Emre Perçinci, Şenol Canbulat, Kılıçali Kahraman ve Sedat Devecioğlu”

