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Dumlupınar kulübü kan bağışı kampanyası düzenledi

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Dumlupınar kulübü kan bağışı kampanyası düzenledi
Mehmet Evram başkanlığındaki Yonpaş Dumlupınar kulübü yönetimi bugün, kulüp lokalinde kan bağışı kampanyası düzenledi.
Yonpaş Dumlupınar kulübünden büyük ilgi gören kampanyayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Dünya olarak zor bir dönemdengeçilen bu süreçte, kan bağışı kampanyamıza ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyoruz.
Dumlupınar Lokali'nde Kuzey Kıbrıs TürkKızılayı'nın gezici kan bağışı aracında tümpandemiönlemlerini alarak gerçekleştirilenkan bağışıetkinliği, “Unutmayın, kan acil değil sürekli ihtiyaçtır.” sloganıyla gerçekleştirildi.
 
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