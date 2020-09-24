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Tatar: Önlemler sporu aksattı ama aşacağız

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Ersin Tatar, Türk Ocağı, Doğan Türk Birliği ve Girne Halk Evi spor kulüplerini ziyaretinde “Dünya daha önce yaşamadığı bir süreci yaşıyor. Önlemler sporu aksattı ama aşacağız.” açıklamasını yaptı

Tatar: Önlemler sporu aksattı ama aşacağız
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanıadayı, Başbakan Ersin Tatar, Girne’de Girne kulüpleri Türk Ocağı (TOL), Doğan Türk Birliği (DTB) ve Girne Halk Evi (GHE) spor kulüplerini ziyaret ederek, yöneticilerle sohbet edip, görüşlerini dinledi.
Ersin Tatar, Yenicami (YAK)başkanlığı döneminde, birçok futbolsever ve spor adamı ile yakın ilişki kurduğunu anımsatarak, bu dostlukların sürmesinden mutlu olduğunu söyledi.
Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı döneminde insanlık dışı spor ambargosuna karşı etkin çalışmalar yapacaklarını belirtirken, gençliğe sahip çıkmada, spor kulüplerinin önemine vurgu yaptı.Pandeminin sporu da vurduğuna işaret eden Tatar, yeni sezonun planlanmasında spor kulüplerinin zorlanmakta olduklarını gördüklerini belirtti.
Tatar, “Tüm dünya daha önce yaşamadığı bir süreci yaşıyor. Sağlık önlemlerine paralel ekonomik önlemler diğer yanda da spor gibi, futbol gibi tutkuyla izlenen etkinliklerin aksaması var. Hep birlikte bu süreci aşacağız. Sizlerden alacağımız görüşleri de değerlendireceğiz” dedi.
 
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