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Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarışacaklar

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Cimnastik Federasyonu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkay Çavuşgil anısına, Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakaları düzenleyecek

Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarışacaklar
KKTC CimnastikFederasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenleyecek.
CimnastikFederasyonunda önemli görevler yapmış olan eski Milli Takım antrenörü Türkay Çavuşgil anısına düzenlenecek yarışma ile ilgili olarak KKTC CimnastikFederasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamayı yaptı:
“KKTC CimnastikFederasyonu olarak tüm olumsuzluklara rağmen faaliyetlerimize ara vermeden devam ederken, 22 Mayıs Cumartesi günü artistik cimnastik kadın 2. etap minik – küçük müsabakası düzenleyeceğiz.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapacağımız Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakalarını çok değerli hocamız merhum Türkay Çavuşgil anısına düzenleyeceğiz.
Birincisini gerçekleştireceğimiz anı müsabakasını geleneksel olarak aynı dönemde yapacağız.Ülke cimnastiğimiz için büyük uğraşları ve katkıları olan hocamızın ismini yaşatmak düşüncesindeyiz. Değerli hocamıza Allah’tan rahmet sevenlerine sabırlar dileriz.”
Müsabakaya pandemiönlemleri çerçevesinde aileler alınmayacak. Takımlar ise sırayla salona alınacaklar. Müsabakayı federasyonunun yeni yetiştirdiği hakemlergerçekleştirecekler.
 
 
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