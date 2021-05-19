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DİGEM ilk devreden maçı bitirdi

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DİGEM, Şahlanspor karşısında ilk devresini 7 sayı farkla önde tamamladığı maçı da 7 sayı farkla 39 – 32 kazandı. Maçın en skoreri17 sayı ile DİGEM’den Aysu oldu

DİGEM ilk devreden maçı bitirdi
İsa TABAK
Hentbol Federasyonu 2021 sezonu kadınlar Süper Ligi’nde ilk maçları oynattı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun müsabaka izni vermesi sonrasında hentbol sezonuAtatürk Spor Salonu’nda oynananKadınlar Süper Ligi ile devam etti.
Sezonun açılış gününün ikinci maçı çekişmeli geçti. Şahlanspor ile DİGEM kadınları arasındaki karşılaşmanın ilk devresi 22-15 DİGEM üstünlüğünde sona erdi. Şahlan kadınlarının oyun disiplininden kopmadan mücadelesi maç sonuna kadar devam etse de DİGEM kadınları skor üstünlüğünü elinde bulundurmayı başardı.
Maçta en skorer isim 17 sayı ile oynayan DİGEM’den Aysu olurken, Aysu’yu 12 sayı ile Deniz takip etti. Şahlanspor’dan en skorer isim 12 sayı ile Yaren oldu.
 
 
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