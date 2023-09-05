Binicilik’te 8. Ayak Akova’da yapılacak

KKTC Binicilik Federasyonu 2023 sezonunun 8. Ayak Engel Atlama Müsabakası 9 ve 10 Eylül'de Asya Atlı Spor Kulübü'nün Akova’da bulunan tesisinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca sürecek engel atlama yarışmasının programı ise şöyle: 9 Eylül Cumartesi (Yarışma Başlangıç 15.00) 70cm (x pole), 70cm ve 90cm kategorileri, 10 Eylül Pazar (Yarışma Başlangıç 15.00) 80cm, 100cm barajlı ve 120cm kategorileri. 9 ve 10 Eylül tarihlerinde 2 gün boyunca sürecek etkinlikte yer alacak SARINÇ RESTAURANT, CORDATO Espresso Bar ve çeşitli yiyecek/içecek stantları yerlerini alacak. Etkinlik organizasyonuna katkı koyan isimler ise şöyle: Yeni Boğaziçi Belediyesi, Geçitkale Belediyesi, DOTEK Elektrik, Musmer Ltd.,Sancy Kuyumculuk, Ersal Ltd., InvestDomCyprus, HadexMaritime, Cemer Su, Tural- Ay Motors, Lemonadda,TurgayErsalıcı Oto & Emlak, Packsel Ltd., Osman Ferforje, Öztoklar Garaj, Akhisar Elektrik, Kanizi Petrol. Etkinlik açılış saati 14.00, yarışma başlangıç saati 15.00 olup, etkinlik halka açık ve giriş ücretsizdir.

