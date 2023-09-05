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Ada Cihangir'de buluşacak

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Cihangir Gençlik Spor Kulübü tarafından organize edilen U10 futbol turnuvasında adanın doğusundan batısına toplam 16 takım mücadele edecek

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Ada Cihangir'de buluşacak
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Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Pazar günü geniş katılımlı U10 futbol turnuvası düzenliyor.
Cihangir Stadı'nda yapılacak olan etkinlik sabah saat 09:30'da başlayacak ve turnuvaya 16 takım katılacak.
Turnuvada Cihangir, Alayköy, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Çetinkaya, Miracle Değirmenlik, Dikmen Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dipkarpaz, Doğan Türk Birliği, Esentepe, 1461 İskele Trabzonspor, Küçük Kaymaklı, Lefke, Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı Limasol U10 takımları mücadele edecek.
 
 
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