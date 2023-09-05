Ada Cihangir'de buluşacak

Süper Lig ekibi Cihangir Gençlik Spor Kulübü, Pazar günü geniş katılımlı U10 futbol turnuvası düzenliyor.
Cihangir Stadı'nda yapılacak olan etkinlik sabah saat 09:30'da başlayacak ve turnuvaya 16 takım katılacak.
Turnuvada Cihangir, Alayköy, Baf Ülkü Yurdu, Binatlı, Çetinkaya, Miracle Değirmenlik, Dikmen Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dipkarpaz, Doğan Türk Birliği, Esentepe, 1461 İskele Trabzonspor, Küçük Kaymaklı, Lefke, Mağusa Türk Gücü ve Türk Ocağı Limasol U10 takımları mücadele edecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.