banner583
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
Beşiktaş, mağlubiyetle başladı
17 0
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
Beşiktaş'ın rakibi Borussia Dortmund
8 0
 
39 0
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
Şampiyonlar Ligi'nde perde açılıyor
19 0
Covid-19 semptomları yine değişti
Covid-19 semptomları yine değişti
230 0
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
Galatasaray kaçtı, Trabzon yakaladı
14 0
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
Yeni Megane E-Tech'in örtüsü kalktı
38 0
banner661

Ataoğlu: Ambargolara rağmen uluslararası yarışmalardayız

banner476

Fikri Ataoğlu, Kırgızistan’dan şampiyonlukla dönen tekvandocuları kutlarken, KKTC’nin ambargolara maruz kalan bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda boy gösterdiğini açıkladı

banner666
Ataoğlu: Ambargolara rağmen uluslararası yarışmalardayız
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Taekwondo Takımını kabul etti.Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 6-13 Eylül tarihleri arasında düzenlenen “International GTF Taekwondo Tournament 2021 One Champion” müsabakalarına katılan KKTC Taekwondo Takımı Kırgızistan’dan şampiyonlukla döndü.
Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen, kabulde yaptığı konuşmada, alınan başarının ülkenin adını duyurması bakımından önem arz ettiğini, ülke sporu içinde büyük bir başarı olduğunu belirtti.
Ataoğu ise konuşmasında, gençlerin spor yapmasının önemine işaret ederek, alınan başarılı sonuçlar nedeni ile tüm takımı kutladı.
KKTC’nin ambargolara maruz kalan bir ülke olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda boy gösterdiğini ifade eden Ataoğu, KKTC’nin bayrağını dalgalandırdıkları için emeği geçenlere de teşekkür etti.
Sporun her branşının önemli olduğuna da değinen Ataoğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp, spor branşlarına yönelmesinin hayatın her alanında olumlu yansıyacağını da belirtti.Kabulün ardından kazanılan kupa ile hatıra fotoğrafı çekildi.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.