Antrenörlük kursunun ikinci aşaması düzenlenecek

Hamit SAKALLI

Ali Dahlameroğlu başkanlığındaki Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, pandemi süreci öncesinde gerçekleştirdiği 1. Antrenörlük Kursunun ikinci aşamasını da düzenleyecek.

2. Kademe Vücut Geliştirme ve Fitnes Antrenörlük Kursu, Atatürk Spor Kompleksi içerisindeki Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilecek. Kurs 8 – 23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.



