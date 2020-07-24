Hentbol plaja iniyor

Hentbolda sezonun ilk plaj turnuvası Yeniboğaziçi’nde başlıyor. Turnuvada toplam 33 takım mücadele ve 221 sporcu mücadele edecek

KKTC Hentbol Federasyonu ile Yeniboğaziçi Belediyesi ile işbirliğinde düzenlenecek olan sezonun ilk plaj hentbolu turnuvası bugün ve Pazar günü gerçekleşecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu katkıları ile gerçekleşecek turnuvaya Yakın Doğu Üniversitesi de ulaşım sponsorluğu yapacak.U14, U18 ve büyükler kategorilerinde kadın-erkek olarak düzenlenecek olan turnuvaya katılım ücreti alınmadı. Kayıtların tamamlandığı turnuvada toplam 33 takım mücadele edecek. 221 sporcunun yer alacağı turnuva için yarın ve Pazar günü Lefkoşa’dan ve Yeniboğaziçi’nden ücretsiz otobüs servisi düzenlenecek.

Federasyon yaptığı duyuruda otobüsler yarın ve Pazar günü saat 07.45’te Lefkoşa’dan hareket edecek ve her iki günün akşamı saat 19.00’da Yeniboğaziçi’nden Lefkoşa’ya dönüş seferi olacak.Bugün saat 10.00’da U14 maçları ile başlaması planlanan turnuva ilk gün 30 maç oynanacak.

