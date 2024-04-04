YDP ve Milletin Partisi birleşmeye doğru

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu arasında buzlar eriyor. Arıklı dün Zaroğlu'nu ziyaret etti, samimi pozlar verdi. Görüşmede iki partinin birleşmesi konusunu yetkili kurullara götürüp, değerlendirme kararı aldı

Yeniden Doğuş Partisi ile Milletin Partisi, dün gerçekleştirdikleri görüşmede iki partinin birleşmesi konusunu yetkili kurullara götürüp, değerlendirme kararı aldı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, iki partinin birleşmesi konusunda yetkili kurullarda olumlu bir karar çıkması durumunda bir tüzük kurultayı yapma ihtiyacının doğacağını söyledi.

Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu da, Yeniden Doğuş Partisi’nden gelen teklifleri yetkili kurumlara götürerek, olması durumunda tüzük değişikliğiyle beraber bu birleşmenin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Genel Başkan Yardımcıları Turan Büyükyılmaz, Erşah Sabit Yılmaz, Mehmet Tunçtürk, Lefkoşa ilçe başkanı Ali Birsen ve parti üst düzey yetkililerinden oluşan kalabalık bir heyet, dün saat 14.00’te Milletin Partisi'ni ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından iki partinin başkanı basına açıklama yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, dün kardeş parti Milletin Partisi’ni ziyarete geldiklerini ve Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu ile kurucuların tamamının Yeniden Doğuş Partisi’nin kuruluşuna büyük emekler verdiğini söyledi.

Geçmişte Yeniden Doğuş Partisi’nden kopuş yaşanırken Bertan Zaroğlu ile arasında bir takım tartışmaların yaşandığını ifade eden Arıklı, “Hep söylüyorum, barışmasını bilmeyenler savaşmamalı. Geçmişte aramızda yaşanan polemik ve tartışma konularını geride bıraktık. Zaroğlu bizim çocuğumuz. Partimizin kuruluşunda büyük emekleri vardır” dedi.

Görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirten Arıklı, birleşme konusunu yetkili kurullara götürüp, değerlendirme kararı aldıklarını ifade etti.

Söz konusu birleşmenin Yeniden Doğuş Partisi’nin kurultay süreciyle herhangi bir alakasının olmadığının altını çizen Arıklı, Milletin Partisi ile birleşme durumunda kurultayda herhangi bir şekilde oy kullanmayacaklarını vurguladı.

Arıklı, Yeniden Doğuş Partisi’nin Milletin Partisi Başkanı ve ekibinin yuvası olduğunu ve bunu yuvaya dönüş olarak nitelendirebileceklerini söyledi.

ZAROĞLU: “YENİDEN DOĞUŞ PARTİSİ’NİN KURULTAYINDA TARAF DEĞİLİZ”

Milletin Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu da yaptığı konuşmasında, Yeniden Doğuş Partisi’nin geçmişte uzun yıllar, birlikte mücadeleyle kurulmuş bir siyasi parti olduğunu, ülkenin kronikleşmiş sorunlarına karşı şiddetli bir muhalefet, olumlu bir katkı neticesinde bir yol ayrılığı yaşandığını kaydetti.

Yol ayrılığının temelinin Erhan Arıklı ile arasında olan anlaşmazlıktan kaynaklandığını ve çocuğu gibi gördüğü Yeniden Doğuş Partisi’nin her zaman kalbinde olduğunu vurgulan Zaroğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Her iki partinin tabanından da birleşim ve birlikte hareket etme noktasında çok ciddi baskılar vardı. İki defa hayır dediğimiz bu olayın, aslında partimizin yetkili kurulları tarafından değerlendirilip, olumlu ve ya olumsuz şekilde ifade edilmesinin en doğru şekilde olacağına kanaat getirdik. Bu süreçte başkan ve heyeti tekrar nezaket göstererek partimizi ziyarete geldi. Bu ısrarcı tavırlarını çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum.”

Ülkede siyasi istikrarın sağlanması adına seçim barajının arttırılması ve siyasi partilerin ittifakının önünün açılması gerektiğini her platformda ülke adına dile getirdiğini belirten Zaroğlu, Yeniden Doğuş Partisi’nden gelen teklifleri yetkili kurumlara götürerek, olması durumunda ise tüzük değişikliğiyle beraber bu birleşmenin gerçekleşebileceğini dile getirdi.

Tekliflerin değerlendirileceğini ve YDP kurultayında bir taraf olmadıklarını kaydeden Zaroğlu, bu birleşmenin iyi niyet çerçevesinde bir araya gelerek ülkeye hizmet etme adına olduğunu söyledi.

