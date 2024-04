"Ortak bir zemin yok"

Cumhurbaşkanı Tatar, üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade ederek “Şu anda ortak bir zemin olmadığı açık ve nettir” dedi. Tatar, "BM Genel Sekreteri ile görüşme bizim talebimizle oldu” diye konuştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşme için Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) gitmek üzere dün adadan ayrıldı. Tatar, Guterres ile görüşeceği New York ziyareti öncesinde Washington’da da bir dizi temasta bulunacak.

Havaalanında basın açıklaması yapan Tatar, yeni siyaset temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere sürecine geçmeyeceklerini yineledi.

ABD ziyaretiyle ilgili Rum tarafının algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını kaydeden Tatar, “BM Genel Sekreteri ile görüşme bizim talebimizle oldu” dedi.

Üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade eden Tatar, “Şu anda ortak bir zemin olmadığı açık ve nettir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar, ambargolar ve kısıtlamaların kalkması gerektiğinin altını çizen Tatar, Kıbrıs Türk halkının baskı altında tutularak, dayatmayla bir çözüme zorlandığını ancak bunun böyle olmayacağını artık dünyanın öğrendiğini dile getirdi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ve sürecin sonunda da iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini vurguladı. Tatar, “Bizim siyasetimiz budur, nettir, açıktır” dedi.

“Bu görüşmeyi biz talep ettik” diyen Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Brüksel’de Avrupa Birliği Devlet Başkanları toplantısında, BM Genel Sekreteri ile Kıbrıs konusunda bir toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti. BM Genel Sekreterinin eşitlik temelinde kendileriyle de görüşmesi gerektiğini ifade ettiklerini aktaran Tatar, ilk olarak Brüksel’de bir toplantı için kendilerine randevu verildiğini ancak toplantıya kısa süre içerisinde ulaşmalarının mümkün olmadığını anlattı. Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme taleplerinde ısrarcı olmaları sonrasında 5 Nisan Cuma günü için kendilerine randevu verildiğini söyledi.

Yeni siyaset temelinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü teyit edilmeden müzakere sürecine geçmeyeceklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, son üç yıldır yapılan görüşmelerde ortak zeminin olmadığı yönünde genel bir kanaat oluştuğunu kaydetti.

Bazı unsurların baskısıyla BM Genel Sekreterinin bir temsilci ataması aşamasında, Crans Montana’da bırakıldığı yerden işe başlamayacaklarını, yeni bir sürecin gündeme gelmesi gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Tatar, Özel Temsilci atanmasını reddettiklerini, neticede Kişisel Temsilci atanması noktasında mutabakata vardıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın altı aylık bir süre için görevlendirildiğine işaret eden Tatar, “Bizim onayımız buna bağlıydı” diyerek, ucu açık bir sürecin doğru olmayacağını kaydetti. Cuellar’ın 5 Nisan’da üçüncü ayını dolduracağını ve şu anda Washington’da temaslarda bulunduğunu belirten Tatar, Kişisel Temsilcinin, Nisan ayında üçüncü kez tarafları ziyaret edeceğini ifade etti.

ABD ziyaretiyle ilgili Rum tarafının, “Hristodulidis’in kabul ettiği bazı önerileri kabul etmesi durumunda müzakereler başlayacak” şeklindeki algı operasyonlarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Tatar, görüşme talebinin kendilerinden geldiğini yineledi.

BM Genel Sekreterine, üç yıldan beridir sürdürülen siyasetten geri dönüş olmayacağını ifade edeceklerini vurgulayan Tatar, Kişisel Temsilcisinin yapacağı araştırmalarla ortak zemin olup, olmadığı konusunda Guterres’in kanaatinin oluşacağını söyledi. “Şu ana kadar ortak bir zemin olmadığı açık ve nettir” diye konuşan Tatar, karşı tarafın Crans Montana’da bırakıldığı yerden, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon görüşmelerinin başlamasını istediğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından bir heyetin dün KKTC’de olduğunu ve görüşme yaptıklarını ifade eden Tatar, Türkiye’nin tamamıyla yeni siyasetin arkasında olduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterine, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonlar, ambargolar ve kısıtlamaların kalkması gerektiğini ileteceklerini dile getiren Tatar, Annan Planı sonrasında Kıbrıs Türk halkına verilen sözlerin hala tutulmadığını vurguladı. Tatar, Kıbrıs Türk halkının, ambargolarla her türlü gelişmesini kısıtlayacak, tıkayacak bir zihniyetle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

BM Güvenlik Konseyinin, 1964 yılındaki 186 sayılı kararının hala durduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kararın üzerinden 60 yıldan fazla zaman geçtiğini belirterek, “60 yıldır Kıbrıs meselesi çözülememiştir” dedi. 60 yılda birçok görüşme olduğunu, federal temelde anlaşma için müzakere masaları kurulup, devrildiğini anlatan Tatar, Annan Planı ve Crans Montana’nın yakın tarihteki en iyi örnekler olduğunu söyledi.

Halkın da gerçekleri çok iyi bildiğini dile getiren Tatar, 1963’ten beri tanınan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Kıbrıs Türk halkına büyük bir haksızlık olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının baskı altında tutularak, dayatmayla bir çözüme zorlandığını ancak bunun böyle olmayacağını artık dünyanın öğrendiğini dile getirdi.

Kıbrıs Türk halkının yanında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidiyle bir müzakere sürecinin başlayabileceğini ve sürecin sonunda da iki devletin iş birliğiyle bir anlaşma olabileceğini vurguladı. Tatar “Bizim siyasetimiz budur, nettir, açıktır” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in EOKA’nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamaya da değinen Tatar, Kıbrıs’ın hala bir Helen adası olarak görüldüğünü ve esas hedefin Türk ordusunun adadan çekilmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün sona erdirilmesi olduğunu belirtti. Rum tarafının, Kıbrıs Türkü’nün AB içerisinde azınlığa düşürülmesi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den çıkarılması hedeflerine de işaret eden Tatar, “Zihniyet bu… Bu zihniyete karşı biz egemenliğimizi ve devletimizi korumak ve ona göre Kıbrıs’ta varlığımızı bize yakışır şekilde sürdürebilmek için uluslararası camia ve BM ile yapacağımız her türlü temasta bunları dile getireceğiz. Cuma günü öz itibarı ile söyleyeceklerim bunlar olacaktır” şeklinde konuştu.