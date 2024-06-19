banner913
banner932
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
İskele Belediyesi, büfe, restoran ve kafeleri denetledi
31 0
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
Basketbol Alt Liglerde 3 maç yapıldı
40 0
 
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
Atletizmde Kıbrıs Şampiyonası tamamlandı
42 0
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
''Kaçak yapıya önlem alınmalı''
203 0
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
66 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
39 0
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
34 0
banner1032

Üstel, Girne’de halk ve partililerle bayramlaştı

banner1020

banner974
Üstel, Girne’de halk ve partililerle bayramlaştı
banner971

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bayramın son gününde Girne'de halk ve partililerle bayramlaştı. Üstel, birlik içinde, istikrarla yola devam ettiklerini vurguladı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Üstel, UBP Girne İlçe Binası’nda eşi Zerrin Üstel, bakanlar ve milletvekilleriyle birlikte bayram tebriği kabul etti. 

Bayram süresince her bölgeyi ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştuklarını belirten Ünal Üstel, yoğun katılım ve ilginin, kendilerine daha da güç kattığını söyledi.

Üstel “Hizmetlerimizin, çabalarımızın karşılığını gördükçe moral ve motivasyonumuz daha da artıyor. Devletimiz için, ülkemiz için kararlılıkla, doğru politikaları uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Bölgesel ziyaretlerde, partilinin heyecanı ve istikrar talebinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu vurgulayan Ünal Üstel, şöyle konuştu:

“Bayramın son gününü Girne’ye ayırdık. Her bölgede olduğu gibi Girne’de de partilimizin yoğun ilgisini, samimi desteğini bir kez daha gördük. Birliğimiz, beraberliğimiz sürdükçe, partimizin ve hükümetimizin uygulayıcı gücü de artacaktır.”

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.