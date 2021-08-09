Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”

YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk, Türkiye’de halen daha süren orman yangınları sonrası için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı) tarafından sürdürülen “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 500 adet fidan bağışında bulundu.

Orman yangınlarıyla mücadelenin önemine işaret eden Tunçtürk, tüm halkımızı dikkatli olmaya davet ederek, “Türkiye’de süren yangınlar hepimizin içini yaktı. Bu yangınlar inşallah en kısa zamanda bitecek. Yangınlar sonrasında etkilenen bölgeleri yeniden yeşertmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Dünya bırakmak hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tüm halkımızı ve siyasetçi arkadaşlarımı TEMA Vakfı tarafından sürdürülen “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına fidan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.

