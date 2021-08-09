banner583
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
Tuning Torch Drag Yarışı görkemli geçti
15 0
5 ilde 12 yangın sürüyor
5 ilde 12 yangın sürüyor
31 0
 
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
Aşı kartı sorunu, mağduriyet yaratıyor
107 0
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
Kenyalı atlet 33 yıllık rekoru kırdı
18 0
Güney'de kötü tablo değişmedi
Güney'de kötü tablo değişmedi
34 0
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
Yanan Orman Arazileri Nasıl Yeniden Ağaçlandırılır?
55 0
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
Bu şekilde yol ancak KKTC’de bulunur
234 0
banner661

Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”

banner476

banner666
Tunçtürk, “Yeniden Yeşerteceğiz”
YDP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tunçtürk, Türkiye’de halen daha süren orman yangınları sonrası için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı  (TEMA Vakfı) tarafından sürdürülen “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına 500 adet fidan bağışında bulundu.
Orman yangınlarıyla mücadelenin önemine işaret eden Tunçtürk, tüm halkımızı dikkatli olmaya davet ederek, “Türkiye’de süren yangınlar hepimizin içini yaktı. Bu yangınlar inşallah en kısa zamanda bitecek. Yangınlar sonrasında etkilenen bölgeleri yeniden yeşertmek ve gelecek nesillere daha yeşil bir Dünya bırakmak hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle tüm halkımızı ve siyasetçi arkadaşlarımı TEMA Vakfı tarafından sürdürülen “Yeniden Yeşerteceğiz” kampanyasına fidan bağışında bulunmaya davet ediyorum” dedi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.