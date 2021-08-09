Özkıraç "KIB-TEK battı, batıyor"

EL-SEN Başkanı Özkıraç, “Her ay 16 milyon özel bankalara borç ödüyoruz, aylık 150 milyon yakıt parası var. Ama Başbakan Kurultay derdinde. Saner’i uyarıyoruz, gözünü bu tarafa çevir, işler iyi gitmiyor… KIB-TEK battı batıyor” d

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan son gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmak gerekçesiyle basın toplantısı düzenledi.

Sendika’nın Genel Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda konuşan EL-SEN Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, KIB-TEK’in batmak üzere olduğunu savunarak, Ekonomi Bakanı Arıklı’yı Kuruma borcu olanların elektriğinin kesilmesi için talimat vermeye çağırdı. Özkıraç, “Talimat verilmezse, bugünden itibaren gereğini biz yapacağız. Talimat verilsin, 24 saatte kasaları doldururuz” dedi.

ÖZKIRAÇ: “ZAM KONUSU GÜNDEMİ MEŞGUL ETMEK İÇİN ORTAYA ATILDI”

KIB-TEK Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu’nun yüzde 30 zam yapılmasına yönelik Bakanlar Kurulu’na yaptığı öneriyi değerlendiren Özkıraç, gündemi meşgul etmek için zam konusunun ortaya atıldığını savunarak, Bakanlar Kurulu’ndan zam kararı çıkmayacağına inandığını aktardı.

50 megavatlık yap-işlet-devret modeli ile bir elektrik santrali kurulacağı yönünde çıkan haberlere değinen Özkıraç, bu işten Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin haberi olmadığını öne sürerek, “Bir oyun oynanıyor” dedi. Sendikanın enerji politikalarının net olduğunu anlatan Özkıraç, yap-işlet-devret modellerine karşı olduklarını, yatırımdan yana olduklarını söyledi.

“AKSA’YA 294 MİLYON TL BORÇ VAR”

KIB-TEK’in AKSA’ya 294 milyon borcu olduğunu ifade eden Özkıraç, 294 milyon TL borcu olan bir kurumun yatırım yapma olanağı bulunmadığını belirtti. Yaşanan elektrik kesintilerine dikkati çeken Özkıraç, AKSA’nın Kurum’dan 294 milyon TL alacağı olduğu için kesintilerin yaşandığını belirtti. Özkıraç, gelmiş geçmiş tüm hükümetler ve tüm yönetim kurullarının bu enkazın sorumlusu olduğunu vurguladı.

Ülkede yakıt sıkıntısının da büyüdüğünü ve yakıt ihalesinin sonuçlanmadığını kaydeden Özkıraç, ihalesiz olarak yakıt gelmeye devam ettiğini ve gelen yakıtın analiz sonuçlarını kimsenin bilmediğini söyledi.

Özkıraç, “Her ay 16 milyon özel bankalara borç ödüyoruz, aylık 150 milyon yakıt parası var. Ama Başbakan Kurultay derdinde. Saner’i uyarıyoruz, gözünü bu tarafa çevir, işler iyi gitmiyor… KIB-TEK battı batıyor” diyerek, Kuruma hiçbir yatırım yapılmadığını savundu ve makamları işgal edecekleri uyarısında bulundu.

“ELÇİLİĞE ÇAĞRILDIM”

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nden birinin sendikaya giderek bir tebligatı olduğunu gerekçesiyle kendisini Elçiliğe çağırdığını kaydeden Özkıraç, yerinin belli olduğunu ve tebligatı kendisine göndermeleri gerektiğini söyledi.

Özkıraç, 30 gün içerisinde Büyükelçilik Konsolosluk Şubesi’ne başvurması gerektiğinin belirtildiği yazıyı da basınla paylaştı ve bu durumu muhalefet partilerinin de dikkatine getirdi.

KAŞİF: “BİREBİR PAZARLIK YAPILARAK DOĞRUDAN ALIM YOLUNA GİDİLDİ”

Özkıraç’ın ardından söz alan EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, geçtiğimiz günlerde bir beton şantiyesinin KIB-TEK’e olan borcu nedeniyle elektrik enerjisini kesmeye giden iki KIB-TEK çalışanının şantiyedeki çalışanlar tarafından darp edildiğini hatırlatarak, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

Kurum’daki ihale süreçlerine de değinen Kaşif, sekiz ayda hiçbir ihalenin sonuçlanmadığını, birebir pazarlık yapılarak doğrudan alım yoluna gidildiğini anlattı.

SAKİNOĞLU: “HİÇBİR MAZARETİ OLAMAZ”

Son olarak söz alan EL-SEN Basın Sekreteri Kazım Sakinoğlu da, sekiz aydır yakıt ihalesinin sonuçlandırılmamasını eleştirerek, bunun hiçbir mazereti olamayacağını söyledi.