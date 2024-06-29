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Tatar, pazartesi Londra’da Holgiun’le görüşecek

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Tatar, pazartesi Londra’da Holgiun’le görüşecek
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Londra’da görüşecek.
Pazartesi günkü görüşme, İngiltere saatiyle 15.00’te yapılacak.
Bugün Manchester ziyaretini tamamlayarak, Londra’ya geçecek Cumhurbaşkanı Tatar, yarın saat 12.00’de ise Londra’da, Enfield’de Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından düzenlenecek 7. Kıbrıs Türk Kültür Festivali’ni ziyaret ederek, açılış konuşmasını yapacak.
Londra’da Cuellar görüşmesi dışında yoğun bir toplantı programı bulunan Tatar, yuvarlak masa toplantısına katılacak, gazetecilerle bir araya gelecek, parlamento üyeleri ve Kıbrıs Türk sivil toplum kuruluşları mensupları ile bir araya gelecek.
 
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