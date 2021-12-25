“Stratejik kurumların özelleştirilmesine karşıyız”

TDP Başkanı Özyiğit, Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını vurguladı



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.

Ziyarette, özelde Telekomünikasyon Dairesi, genelde ise kurumların yaşadığı sorunlar ile TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısı ve projeleri aktarıldı.

Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllardır yeterli yatırım yapılmayarak, özelleştirmeye zemin hazırlandığını savunan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz” dedi.

TDP olarak Telekomünikasyon Dairesi gibi stratejik kurumların özelleştirilmesine karşı olduklarını, tam tersine güçlendirilmesinden yana olduklarını belirten Özyiğit, “Kıbrıs Türk Hava Yolları, Ercan Havaalanı örnekleri orta. Daha önceki özelleştirmelerde kaybeden hep halkımız olmuştur.” dedi.





