DP’den UBP’ye misilleme

DP’den önceki gün istifa edip UBP’ye geçen 64 kişinin ardından bu kez 94 kişilik bir grup UBP’den istifa edip DP’ye katıldı



Ulusal Birlik Partisi’nden istifa eden 94 kişilik bir grup önceki akşam, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı yemekli etkinlikte, Demokrat Parti’ye katıldı.

Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek, uzun yıllardır kilit parti görünümünden, artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni DP’lilere DP rozetlerini taktı.



