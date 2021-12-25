banner762
banner753
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
6 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
26 0
 
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
91 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
271 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
60 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
572 0
banner661
banner726

DP’den UBP’ye misilleme

banner476

DP’den önceki gün istifa edip UBP’ye geçen 64 kişinin ardından bu kez 94 kişilik bir grup UBP’den istifa edip DP’ye katıldı

banner714
DP’den UBP’ye misilleme
banner721

Ulusal Birlik Partisi’nden istifa eden 94 kişilik bir grup önceki akşam, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katıldığı yemekli etkinlikte, Demokrat Parti’ye katıldı.
Ataoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, DP’nin katılımlarla her gün daha da büyüyerek, uzun yıllardır kilit parti görünümünden, artık bir kitle partisi haline geldiğinin altını çizdi.
Konuşmaların ardından, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni DP’lilere DP rozetlerini taktı.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.