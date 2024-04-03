Özçınar: "Türkiye Cumhuriyeti, yerel demokrasi adına çok önemli bir sınavdan geçti"

K. T. Belediyeler Birliği Başkanı, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlendiği yerel seçimlerin, demokrasi şöleni havasında tamamlandığını belirtti. Özçınar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yerel demokrasi adına çok önemli bir sınavdan geçtiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden verilen bilgiye göre, Özçınar, Türkiye’de 1393 belediyede yapılan seçimlerde belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirlendiğini ifade etti.

Halkın ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasında birincil muhataplar olan yerel yönetimlerin bir ülkenin veya bölgenin yönetiminde önemli rol oynadığına dikkat çeken Özçınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belediyeleri ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak, hem Türkiye belediyeleri hem de Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ile yeni dönemde de yerel kalkınma ve yerel demokrasi adına iyi ilişkiler içerisinde yürüttüğümüz kardeş belediyecilik noktasında da yakın işbirliğinin devamı için çalışmalarımızı en üst düzeye taşıyarak taçlandırmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, halkın iradesiyle, göreve seçilen tüm belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerine başarılar diler, bugüne kadar görevde bulunanlara çok kıymetli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.”

