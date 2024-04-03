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Kızılyürek ailesini yasa boğan bir ölüm daha

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Kızılyürek ailesini yasa boğan bir ölüm daha
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Güzelyurt bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Akçay köyü arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz Cumartesi günü genç yaşta hayatını kaybeden Mustafa Kızılyürek’in ardından akrabası olan Nazime Kızılyürek de bugün vefat etti.
Bir süreden beridir tedavi görmekte olan Nazime Kızılyürek’in vefatı nedeniyle başta ailesi olmak üzere sevenleri yasa boğuldu.
Merhumenin cenazesi 04 Nisan Perşembe günü Akçay Camisinde kılınacak öğle namazına müteakip Akçay Kabristanlığına defnedilecek.
 
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