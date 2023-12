“Milli gelir, 15 bin Dolara çıktı”

Cumhurbaşkanı Tatar, ülke ekonomisinin tüm engellere rağmen geliştiğini söyleyerek, “1963 yılında yıllık kişi başına düşen gelirin 300 dolardı. Bu rakam 1974’ten sonra 500 dolara çıktı. Şimdi ise 15 bin civarında” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’daki temasları kapsamında Çırağan Sarayı’nda yapılan 7’nci İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde açılış konuşmasını yaptı.Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğiyle geleceğe yön verilmesi gerektiğini kaydederek, “Tanınma başka bir günü bekleyebilir. Siyasi çözüm başka bir günü bekleyebilir. Ama şimdi yapılması gereken doğal kaynaklar dahil tüm önemli konularda iki devletin, iki otoritenin iş birliğidir” dedi. Tatar, ancak bu anlayışla, Kıbrıs’ta ilelebet bir çözüme erişilebileceğini vurguladı.Ülke ekonomisinin tüm engellere rağmen gelişmekte olduğunu söyleyen Tatar, 1963 yılında yıllık kişi başına düşen gelirin 300 dolar civarında olduğunu hatırlattı. Bu rakamın 1974’ten sonra 500 dolara çıktığını, (bugünkü kurla 435 bin TL) şimdi ise tüm olumsuzluklarına rağmen 15 bin civarında olduğunu kaydeden Tatar, tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen ülkeye yatırım yapanları tebrik etti, teşekkürlerini sundu.Tatar, KKTC’den Türkiye baktığında umutlandığını söyleyerek, Türkiye’de istikrarın devamıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde potansiyelin yakalanması ile, geleceğe bakıldığında öngörülebilirliğiyle ve alınan kararlarla, yeni yüzyılda her şeyin daha iyi olacağına inanç belirti.Tatar, kendisinin de bir iktisatçı olduğunu kaydederek, büyüme ve refahın ancak istikrar, güven, insan kaynağı ve altyapının bir araya gelerek potansiyelin yakalanması ile olabileceğini vurguladı.Tatar, KKTC’nin potansiyelinin sınırlarının belli olduğunu, ancak değerinin her geçen daha da ortaya çıkıyor olduğunu belirterek, “Biz KKTC’ye sahip çıkmamız gerektiğini her gün tekrarlamaya devam ediyoruz” dedi; yeni siyasetin bu noktada önemine dikkat çekti.Federal anlayışın getirebileceği tehlikelere işaret eden Tatar, “Annan Planı” dahil geçmişten gelen deneyimlerle artık Güney’in; Kıbrıs Türk halkı ile tek çatı altında bir ortaklık yapmasının mümkün olmayacağını söyledi. Tatar, “Bu anlayışı reddediyoruz, reddedeceğiz” dedi.1571’den 1878’e kadar Kıbrıs’ın yöneticilerinin kesintisiz olarak Türkler olduğunu hatırlatarak, şimdi de onların torunları olan Kıbrıs Türklerinin de adadaki yönetim tarihinin 60 yılı bulduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Tatar, tanınma ve siyasi çözümden önce Kıbrıs’taki birçok önemli konunun iki devlet arasında iş birliği yapılmasıyla ele alınabileceğini belirterek, ancak bu anlayışla Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılabileceğini söyledi.Bunun yanında bir anlaşma için kırmızı çizgilerinin Türkiye’nin garantörlüğü ve adada Türk askerinin devamı olduğunu ifade eden Tatar, bu çerçevede bir çözümün Kıbrıs’ın her iki tarafı için ekonomik anlamda büyük yansımaları olacağına işaret etti, Türkiye Cumhuriyeti’nin limanları ve hava sahasının Güney Kıbrıs’a açılmasıyla, ortaya büyük kazançlar çıkacağını dile getirdi.Tatar, 1963 yılında yıllık kişi başına düşen gelirin 300 dolar civarında olduğunu, bu rakamın 1974’ten sonra 500 dolara çıktığını, şimdi ise tüm olumsuzluklarına rağmen 15 bin civarında olduğunu kaydetti.“KKTC, BİR CAZİBE MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDECEK”Pandemi döneminin KKTC için büyük bir yıkım olduğunu ancak alınan tedbirlerle sürecin başarıyla yönetilebildiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük desteğiyle yapılan yeni havalimanı sayesinde, rakamların pandemi öncesi yılları geçtiğini, artmaya devam edeceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi, Ukrayna Savaşı, 6 Şubat Depremi’nin hepsinin ülkede olumsuzlukları olduğunu ancak geleceğe umutla bakabilme azmi ve tavrı içerisinde, TC’nin de desteğiyle KKTC’nin bir cazibe merkezi olmaya devam edeceğini ifade etti.Ülkede ciddi yatırımlar yapılıyor olduğunu vurgulayan Tatar, “Ambargo ve izolasyonlara meydan okuyarak yatırımlar yapmaya devam edenleri kutluyorum” dedi.