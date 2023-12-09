“Yabancıların taşınmaz mal satın almasına karşıyım”

Bakan Ataoğlu, yabancıların KKTC’de taşınmaz mal satın almalarına karşı çıktı: “KKTC topraklarının Türkler dışına satılmasını arzu etmiyorum. Niye yabancıların benim şehitlerimin savunduğu toprakları almasına müsaade edeyim?”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC inşaat sektörünün öncülerinden Döveç Grup ile Bursa’da faaliyet gösteren Gayrimenkul Yeri firmasının işbirliğinde düzenlenen “KKTC Emlak Zirvesi” gala programına katıldı.

Hükümetin 2023 yılının 11 ayında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni vermesine hükümet ortağı Fikri Ataoğlu tepki gösterdi.

Fikri Ataoğlu, "Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlâk ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim." dedi.

Emlâk ve inşaat sektörü konusunda hassas olduğunu belirten Ataoğlu, KKTC'nin güzelliğinin anlatmakla değil, yaşamakla öğrenileceğini söyledi.

Ataoğlu, KKTC topraklarının Türkler dışına satılmasını arzu etmediklerini anlatarak, "Bizler bugünlere gelmişsek anavatan Türkiye sayesinde. Bugün baktığınız zaman KKTC'de var olan bizler gökten zembille inmedik. Anavatanın bağrından kopup gidenlerdeniz biz." diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenler sayesinde bugün buralara geldiklerini vurgulayan Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Barış Harekâtı günlerini çok iyi bilen birisi olarak Bakanlar Kurulu'nda sonuna kadar ısrar etmeye devam edeceğim. Niye yabancıların benim şehitlerimin savunduğu toprakları almasına müsaade edeyim. Arkamızda 90 milyon var. Önemli olan KKTC'deki topraklara sahip çıkmak, yabancılara kaptırmamak. Emlâk ve inşaat sektöründeki kardeşlerimi yatırımlarından dolayı kutluyorum ama o topraklarda yapılan emlakların yabancılar değil, bizler tarafından da sahip çıkılmasıdır esas isteğim ve temennim. Ülkemizin turizm, inşaat ve eğitim sektöründe önü açıktır."



